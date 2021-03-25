СБУ прийшла з обшуками до "Українського вибору": розслідують участь у незаконній анексії Криму

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"Слідчі СБ України продовжують досудове розслідування щодо дій представників громадської організації “Український Вибір”. Вони обґрунтовано підозрюються у сприянні у 2014 році проведенню незаконного референдуму і виборів у тимчасово анексованих АР Крим та Севастополі", - вказали у СБУ.

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За даними української спецслужби, "встановлено, що учасники ГО “Всеукраїнський громадський рух “Український вибір” під час анексії півострова та у подальшому активно підтримували окупаційні органи влади". "Вони стали представниками незаконних виборчих комісій і дільниць, брали участь у діяльності незаконного збройного формування “Самооборона Криму”. Учасники НЗФ здійснювали незаконне переслідування українських активістів, захоплення адміністративних будівель органів влади України", - додали у СБУ.

Як вказали у спецслужбі, "організатори ГО імітували ліквідацію 210 осередків, які знаходились на півострові". "Проте жодних документів до Мін'юсту України не подавалось. Організація продовжувала проводити у Криму діяльність на шкоду державній безпеці України", - вели далі у СБУ.

Повідомляється, що лише у 2017 році припинення діяльності осередків “Українського вибору” у Криму було оформлено згідно з чинним українським законодавством. "За версією слідства, ці факти можуть свідчити про створення уявної непричетності керівництва ГО “Всеукраїнський громадський рух “Український вибір — Право народу” до протиправної діяльності її осередків на території АР Крим", - додали у СБУ.

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"Натомість під час досудового розслідування слідчі СБУ отримали беззаперечні докази, що керівництво і представники ГО брали участь в організації та проведенні незаконного референдуму і незаконних виборів на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя після тимчасової анексії півострова РФ. За попередньою версією слідства, вони також причетні до вчинення інших злочинних дій", - зазначили у СБУ.

Слідчі СБ України, як вказано, "проводять слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України". Вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст 111 (державна зрада).

При цьому нардеп Ренат Кузьмін у Facebook повідомив, що в офісі громадської організації "Український вибір" "проводять обшук".

Доповнення

За даними Служби безпеки України, упродовж 2020 року суди винесли 192 обвинувальних вироки злочинцям, яких викрила і затримала СБУ за посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність. Такі результати роботи СБУ за напрямом захисту національної державності, у межах якого було розпочато загалом 335 кримінальних проваджень.