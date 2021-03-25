СБУ прийшла з обшуками до "Українського вибору": розслідують участь у незаконній анексії Криму

ukru
21:00 • 22404 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 53805 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 48225 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 93754 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 59619 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 94864 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115948 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144513 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184080 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311277 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 102815 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 100773 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 103753 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 99949 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 92264 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 57172 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311277 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245554 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339237 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332709 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63318 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109888 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110695 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107666 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121082 перегляди
Актуальне
СБУ прийшла з обшуками до "Українського вибору": розслідують участь у незаконній анексії Криму

СБУ прийшла з обшуками до "Українського вибору": розслідують участь у незаконній анексії Криму

Київ • УНН

 • 14378 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Служба безпеки України розслідує участь у незаконній анексії Криму представників громадської організації “Український Вибір”, слідчі спецслужби проводять слідчі дії. Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає УНН.

Цитата:

"Слідчі СБ України продовжують досудове розслідування щодо дій представників громадської організації “Український Вибір”. Вони обґрунтовано підозрюються у сприянні у 2014 році проведенню незаконного референдуму і виборів у тимчасово анексованих АР Крим та Севастополі", - вказали у СБУ.

Деталі

За даними української спецслужби, "встановлено, що учасники ГО “Всеукраїнський громадський рух “Український вибір” під час анексії півострова та у подальшому активно підтримували окупаційні органи влади". "Вони стали представниками незаконних виборчих комісій і дільниць, брали участь у діяльності незаконного збройного формування “Самооборона Криму”. Учасники НЗФ здійснювали незаконне переслідування українських активістів, захоплення адміністративних будівель органів влади України", - додали у СБУ.

Як вказали у спецслужбі, "організатори ГО імітували ліквідацію 210 осередків, які знаходились на півострові". "Проте жодних документів до Мін'юсту України не подавалось. Організація продовжувала проводити у Криму діяльність на шкоду державній безпеці України", - вели далі у СБУ.

Повідомляється, що лише у 2017 році припинення діяльності осередків “Українського вибору” у Криму було оформлено згідно з чинним українським законодавством. "За версією слідства, ці факти можуть свідчити про створення уявної непричетності керівництва ГО “Всеукраїнський громадський рух “Український вибір — Право народу” до протиправної діяльності її осередків на території АР Крим", - додали у СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ заявила про масштабні обшуки у мережі АЗС Glusco через оборудку на 240 мільйонів

"Натомість під час досудового розслідування слідчі СБУ отримали беззаперечні докази, що керівництво і представники ГО брали участь в організації та проведенні незаконного референдуму і незаконних виборів на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя після тимчасової анексії півострова РФ. За попередньою версією слідства, вони також причетні до вчинення інших злочинних дій", - зазначили у СБУ.

Слідчі СБ України, як вказано, "проводять слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України". Вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст 111 (державна зрада).

При цьому нардеп Ренат Кузьмін у Facebook повідомив, що в офісі громадської організації "Український вибір" "проводять обшук".

Доповнення

За даними Служби безпеки України, упродовж 2020 року суди винесли 192 обвинувальних вироки злочинцям, яких викрила і затримала СБУ за посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність. Такі результати роботи СБУ за напрямом захисту національної державності, у межах якого було розпочато загалом 335 кримінальних проваджень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79