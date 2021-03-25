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СБУ пришла с обысками в "Украинский выбор": расследуют участие в незаконной аннексии Крыма

СБУ пришла с обысками в "Украинский выбор": расследуют участие в незаконной аннексии Крыма

Киев  •  УНН

 • 14375 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Служба безопасности Украины расследует участие в незаконной аннексии Крыма представителей общественной организации "Украинский Выбор", следователи спецслужбы проводят следственные действия. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНН.

Цитата:

"Следователи Службы безопасности Украины продолжают досудебное расследование в отношении действий представителей общественной организации "Украинский Выбор". Они обоснованно подозреваются в содействии в 2014 году проведению незаконного референдума и выборов во временно аннексированных АР Крым и Севастополе", - указали в СБУ.

Детали

По данным украинской спецслужбы, "установлено, что участники ОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор" во время аннексии полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные органы власти". "Они стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Участники НВФ осуществляли незаконное преследование украинских активистов, захват административных зданий органов власти Украины", - добавили в СБУ.

Как указали в спецслужбе, "организаторы ОО имитировали ликвидацию 210 ячеек, которые находились на полуострове". "Однако никаких документов в Минюст Украины не подавалось. Организация продолжала проводить в Крыму деятельность в ущерб государственной безопасности Украины", - вели дальше в СБУ.

Сообщается, что только в 2017 году прекращение деятельности организаций "Украинский выбор" в Крыму было оформлено в соответствии с действующим украинским законодательством. "По версии следствия, эти факты могут свидетельствовать о создании воображаемой непричастности руководства ОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор - право народа" к противоправной деятельности ее ячеек на территории АР Крым", - добавили в СБУ.

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"Вместе с тем во время досудебного расследования следователи СБУ получили неопровержимые доказательства, что руководство и представители ОО участвовали в организации и проведении незаконного референдума и незаконных выборов на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя после временной аннексии полуострова РФ. По предварительной версии следствия, они также причастны к совершению других преступных действий", - отметили в СБУ.

Следователи Службы безопасности Украины, как указано, "проводят следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины". Решается вопрос о сообщении участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и 111 (государственная измена).

При этом нардеп Ренат Кузьмин в Facebook сообщил, что в офисе общественной организации "Украинский выбор" "проводят обыск".

Дополнение

По данным Службы безопасности Украины, в течение 2020 года суды вынесли 192 обвинительных приговора преступникам, которых разоблачила и задержала СБУ за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также за террористическую деятельность. Такие результаты работы СБУ по направлению защиты национальной государственности, в рамках которого было начато в общем 335 уголовных производств.

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