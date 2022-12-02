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СБУ перевіряє монастирі УПЦ МП у трьох областях

СБУ перевіряє монастирі УПЦ МП у трьох областях

Київ • УНН

 • 1094279 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Працівники Служби безпеки України перевіряють на наявність осередку "русского мира" жіночі та чоловічі монастирі української православної церкви московського патріархату у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook СБУ.

Цитата

"СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у трьох областях України", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Працівники СБУ завітали у:

• Свято-Миколаївський чоловічий монастир Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті;

• Свято-Анастасіївський ставропігійний жіночий монастир (м.Житомир);

• Скит Свято-Анастасіївський ставропігійний жіночий монастир (Житомирський район);

• Скит Іверської ікони Божої Матері Чоповичського Афонського ікони Божої Матері жіночого ставропігійного монастиря (Житомирський район);

• Рівненсько-Острозьку єпархію, Городоцький жіночий монастир, Свято-Георгіївське подвір’я, Храм всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенський храм, Свято-Успенський храм (Рівненська область).

"Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться, у тому числі, для унеможливлення використання релігійних громад в якості осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", – повідомили в СБУ.

У заходах також беруть участь Нацполіція та Нацгвардія. Як зазначили, у присутності представників церкви правоохоронці оглядають території та приміщення (зокрема, готельного типу) для виявлення осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до звернення.

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