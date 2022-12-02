СБУ проверяет монастыри УПЦ МП в трех областях

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"СБУ проводит меры безопасности на объектах УПЦ (МП) в трех областях Украины", – говорится в сообщении.

Детали

Сотрудники СБУ пришли в:

• Свято-Николаевский мужской монастырь Хустской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье;

• Свято-Анастасиевский ставропигиальный женский монастырь (Житомир);

• Скит Свято-Анастасиевский ставропигиальный женский монастырь (Житомирский район);

• Скит Иверской иконы Божией Матери Чоповичского Афонского иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря (Житомирский район);

• Ровенско-Острожскую епархию, Городокский женский монастырь, Свято-Георгиевское подворье, Храм всех Волынских Святых, Свято-Воскресенский храм, Свято-Успенский храм (Ровенская область).

"Учитывая вооруженную агрессию рф, данные мероприятия проводятся, в том числе, для предотвращения использования религиозных общин в качестве очага "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", – сообщили в СБУ.

Напомним

Священников УПЦ МП, задержанных после обысков, могут обменивать на украинских пленных.