СБУ проверяет монастыри УПЦ МП в трех областях
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины проверяют на наличие очага "русского мира" женские и мужские монастыри украинской православной церкви московского патриархата в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook СБУ.
Цитата
"СБУ проводит меры безопасности на объектах УПЦ (МП) в трех областях Украины", – говорится в сообщении.
Детали
Сотрудники СБУ пришли в:
• Свято-Николаевский мужской монастырь Хустской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье;
• Свято-Анастасиевский ставропигиальный женский монастырь (Житомир);
• Скит Свято-Анастасиевский ставропигиальный женский монастырь (Житомирский район);
• Скит Иверской иконы Божией Матери Чоповичского Афонского иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря (Житомирский район);
• Ровенско-Острожскую епархию, Городокский женский монастырь, Свято-Георгиевское подворье, Храм всех Волынских Святых, Свято-Воскресенский храм, Свято-Успенский храм (Ровенская область).
"Учитывая вооруженную агрессию рф, данные мероприятия проводятся, в том числе, для предотвращения использования религиозных общин в качестве очага "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", – сообщили в СБУ.
Напомним
Священников УПЦ МП, задержанных после обысков, могут обменивать на украинских пленных.