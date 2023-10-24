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СБУ ліквідувала нові схеми ухилення від мобілізації: серед затриманих – очільник ТЦК та керівниця ВЛК

Київ • УНН

 • 147657 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. СБУ викрила ще три схеми ухилення від мобілізації у різних регіонах України та затримала керівників ТЦК, голову ВКЛ та завідувача кафедри в закарпатському інституті. Про це повідомила Служба безпеки України, пише УНН.

СБУ ліквідувала нові схеми ухилення від мобілізації: серед затриманих – очільник ТЦК та керівниця ВЛК

Деталі

Зловмисники в різних регіонах України пропонували потенційним призовникам уникнути мобілізації та виїхати до Євросоюзу на підставі підроблених документів. Вартість таких «послуг» становила від 1 до 8 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виготовлення підробок.

Таким чином у Харкові очільниця ВЛК за гроші вписувала важкі діагнози в медкартки призовників. При цьому її спільник, воєнком, завіряв своїм підписом висновки про непридатність клієнтів до військової служби за станом здоров’я.

Наразі представнику ТЦК вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Крім того, злочинні дії керівниці військової медкомісії кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

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В той же час на Закарпатті викрито завідувача кафедри соціальної роботи одного з місцевих інститутів, який продавав ухилянтам студентські квитки.

Перебуваючи у статусі голови вступної комісії вишу, він оформляв своїх клієнтів на навчання «поза конкурсом» і навіть без складання вступних іспитів.

Та на Черкащині затримано раніше судимого за розбій та бандитизм жителя Одеси, який за гроші обіцяв ухилянту підроблені документи для виїзду за кордон.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

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