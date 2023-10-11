Поліцейського та адвоката з Хмельниччини викрили на підробці документів для виїзду за кордон

Деталі

Щонайменше двоє чоловіків намагались виїхати з України за допомогою підробок, проте прикордонники виявили ознаки фіктивності документів та було розпочате розслідування.

Виявилося, що правоохоронець та адвокат з Хмельниччини розробили схему виїзду «зацікавлених осіб» за кордон, яку використовували з березня 2022 року. Адвокат спочатку за 1,5 тисячі євро допомагав ухилянтам отримати довідку з ТЦК про виїзд за кордон під виглядом волонтера. Через правоохоронця він, отримував персональні дані ухилянтів для виготовлення довідки, а згодом надавав готовий документ. Повний пакет документації коштував ще 4 тисячі євро.

Зловмисники підозрюються у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон, підробленні та шахрайстві (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 190 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Доповнення

Під час слідчих дій було викрито ще один злочин зловмисників. Чоловіки шахрайськими методами виманили у жінки 20 тис. доларів США за те, що "відмажуть" її сина, який в 2021 році спричинив смертельну ДТП поблизу села Веселівка Хмельницького району. В результаті зіткнення загинула уся родина. Суд присудив винуватцю 8 років позбавлення волі.

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