Полицейского и адвоката из Хмельницкой области разоблачили на подделке документов для выезда за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Работники ГБР сообщили о подозрении правоохранителю и адвокату из Хмельницкой области, которые подделывали справки мужчинам для выезда за границу. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, пишет УНН.
Детали
По меньшей мере двое мужчин пытались уехать из Украины с помощью подделок, однако пограничники обнаружили признаки фиктивности документов и было начато расследование.
Оказалось, что правоохранитель и адвокат из Хмельницкой области разработали схему выезда «заинтересованных лиц» за границу, которую использовали с марта 2022 года. Адвокат сначала за 1,5 тысячи евро помогал уклонистам получить справку из ТЦК о выезде за границу под видом волонтера. Через правоохранителя он, получал персональные данные уклонистов для изготовления справки, а впоследствии предоставлял готовый документ. Полный пакет документации стоил еще 4 тысячи евро.
Злоумышленники подозреваются в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу, подделке и мошенничестве (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 и ч. 3 ст. 190 УК Украины).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с конфискацией имущества.
Дополнение
Во время следственных действий было разоблачено еще одно преступление злоумышленников. Мужчины мошенническими методами выманили у женщины 20 тыс. долларов США за то, что "отмажут" ее сына, который в 2021 году вызвал смертельное ДТП вблизи села Веселовка Хмельницкого района. В результате столкновения погибла вся семья. Суд присудил виновнику 8 лет лишения свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: требовали 11 тысяч долларов у отца погибшего военного: на Днепропетровщине задержали двух злоумышленников