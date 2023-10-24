СБУ ликвидировала новые схемы уклонения от мобилизации: среди задержанных - глава ТЦК и руководитель ВЛК
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. СБУ разоблачила еще три схемы уклонения от мобилизации в разных регионах Украины и задержала руководителей ТЦК, председателя ВКЛ и заведующего кафедрой в закарпатском институте. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, пишет УНН.
Детали
Злоумышленники в разных регионах Украины предлагали потенциальным призывникам избежать мобилизации и выехать в Евросоюз на основании поддельных документов. Стоимость таких «услуг» составляла от 1 до 8 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности изготовления подделок.
Таким образом в Харькове руководительница ВВК за деньги вписывала тяжелые диагнозы в медкарты призывников. При этом ее сообщник, военком, заверял своей подписью выводы о непригодности клиентов к военной службе по состоянию здоровья.
Сейчас представителю ТЦК уже сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Кроме того, преступные действия руководительницы военной медкомиссии квалифицированы по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).
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В то же время на Закарпатье разоблачили заведующего кафедрой социальной работы одного из местных институтов, который продавал уклонистам студенческие билеты.
Находясь в статусе председателя вступительной комиссии вуза, он оформлял своих клиентов на обучение «вне конкурса» и даже без сдачи вступительных экзаменов.
И в Черкасской области задержан ранее судимый за разбой и бандитизм житель Одессы, который за деньги обещал уклонисту поддельные документы для выезда за границу.
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.