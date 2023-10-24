СБУ ликвидировала новые схемы уклонения от мобилизации: среди задержанных - глава ТЦК и руководитель ВЛК

$41.080.11
45.050.50
ukru
Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач
Эксклюзив
13:48 • 2108 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 18204 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 93587 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 54121 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 76971 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 218560 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 75526 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 124402 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167903 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155811 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.3м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 98335 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 93353 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 140943 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 64909 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 17367 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 93587 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 141043 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 218560 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 272737 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 324069 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 7896 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 17435 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 64979 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 57191 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 55600 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

СБУ ликвидировала новые схемы уклонения от мобилизации: среди задержанных - глава ТЦК и руководитель ВЛК

Киев • УНН

 • 147657 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. СБУ разоблачила еще три схемы уклонения от мобилизации в разных регионах Украины и задержала руководителей ТЦК, председателя ВКЛ и заведующего кафедрой в закарпатском институте. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, пишет УНН.

СБУ ликвидировала новые схемы уклонения от мобилизации: среди задержанных - глава ТЦК и руководитель ВЛК

Детали

Злоумышленники в разных регионах Украины предлагали потенциальным призывникам избежать мобилизации и выехать в Евросоюз на основании поддельных документов. Стоимость таких «услуг» составляла от 1 до 8 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности изготовления подделок.

Таким образом в Харькове руководительница ВВК за деньги вписывала тяжелые диагнозы в медкарты призывников. При этом ее сообщник, военком, заверял своей подписью выводы о непригодности клиентов к военной службе по состоянию здоровья.

Сейчас представителю ТЦК уже сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Кроме того, преступные действия руководительницы военной медкомиссии квалифицированы по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейского и адвоката из Хмельницкой области разоблачили на подделке документов для выезда за границу

В то же время на Закарпатье разоблачили заведующего кафедрой социальной работы одного из местных институтов, который продавал уклонистам студенческие билеты.

Находясь в статусе председателя вступительной комиссии вуза, он оформлял своих клиентов на обучение «вне конкурса» и даже без сдачи вступительных экзаменов.

И в Черкасской области задержан ранее судимый за разбой и бандитизм житель Одессы, который за деньги обещал уклонисту поддельные документы для выезда за границу.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,240.38
Tesla
$245.15
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04