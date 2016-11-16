СБУ: чотири “швидкі допомоги” повернуть до медзакладу Торецька
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Служба безпеки України забезпечила повернення чотирьох карет швидкої допомоги на баланс одного з медичних закладів Торецька Донецької області. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці виявили спецтранспорт в одному з непрацюючих цехів міста. Частина з виявлених автомобілів швидкої допомоги належала до партії машин, які навесні цього року особисто передав містам Донеччини Президент України Петро Порошенко. Таким чином оперативники спецслужби запобігли нанесенню збитків державі на 2,4 мільйона гривень.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, тривають оперативно-слідчі дії.