СБУ: четыре "скорые помощи" вернут в медучреждение Торецка

Правоохранители обнаружили спецтранспорт в одном из неработающих цехов города. Часть из обнаруженных автомобилей скорой помощи принадлежали к партии машин, которые весной этого года лично передал городам Донецкой области Президент Украины Петр Порошенко. Таким образом оперативники спецслужбы предотвратили нанесение ущерба государству на 2,4 миллиона гривен.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, продолжаются оперативно-следственные действия.