СБУ: четыре "скорые помощи" вернут в медучреждение Торецка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Служба безопасности Украины обеспечила возвращение четырех карет скорой помощи на баланс одного из медицинских учреждений Торецка Донецкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители обнаружили спецтранспорт в одном из неработающих цехов города. Часть из обнаруженных автомобилей скорой помощи принадлежали к партии машин, которые весной этого года лично передал городам Донецкой области Президент Украины Петр Порошенко. Таким образом оперативники спецслужбы предотвратили нанесение ущерба государству на 2,4 миллиона гривен.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, продолжаются оперативно-следственные действия.