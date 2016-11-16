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15 марта, 19:03 • 110589 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153494 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129523 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122641 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108275 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103260 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99830 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128941 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
СБУ: четыре "скорые помощи" вернут в медучреждение Торецка

СБУ: четыре "скорые помощи" вернут в медучреждение Торецка

Киев • УНН

 • 7537 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Служба безопасности Украины обеспечила возвращение четырех карет скорой помощи на баланс одного из медицинских учреждений Торецка Донецкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Правоохранители обнаружили спецтранспорт в одном из неработающих цехов города. Часть из обнаруженных автомобилей скорой помощи принадлежали к партии машин, которые весной этого года лично передал городам Донецкой области Президент Украины Петр Порошенко. Таким образом оперативники спецслужбы предотвратили нанесение ущерба государству на 2,4 миллиона гривен.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, продолжаются оперативно-следственные действия.

Украинские Национальные Новости

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