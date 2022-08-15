Saudi Aramco показала рекордний прибуток на тлі злету цін на нафту через війну рф проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Національна нафтова компанія Саудівської Аравії Aramco заробила рекордні 48,4 млрд доларів США за другий квартал поточного року. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Порівняно з аналогічним періодом минулого року чистий прибуток саудівської компанії зріс на 90%. Це найвищий показник зростання за три роки, що пройшли з першого розміщення акцій Aramco на біржах.
За даними Bloomberg, це може бути "найвищим скоригованим квартальним прибутком серед усіх публічних компаній". Минулого кварталу Aramco заробила більше, ніж будь-яка з компаній, акції якої торгуються на світових біржах.
Причиною такого високого прибутку саудівців є різке зростання цін на нафту, що злетіли після російського вторгнення в Україну, так що щодо рекордних прибутків у ці дні звітують багато нафтогазових компаній.
На початку серпня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш навіть розкритикував їх за це.
Керівництво Saudi Aramco вже заявило, що не переглядатиме розмір дивідендів, передбачених для виплати акціонерам у третьому кварталі на загальну суму 18,8 млрд доларів. Менеджмент компанії також заявив, що Aramco продовжить розширюватися і збільшувати видобуток нафти, щоб задовольнити зростаючий попит.
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"Волатильність світових ринків і рівень невизначеності залишаються високими, але події першого півріччя підтверджують наш погляд - інвестиції в нашу індустрію вкрай важливі для забезпечення потреб ринку сьогодні - і для впорядкованого переходу на нові джерела енергії", - сказав очільник компанії Амін Нассер.
Доповнення
У найбільшого у світі експортера Saudi Aramco заявили, що готові збільшити видобуток до максимальної потужності 12 мільйонів барелів на добу.