Saudi Aramco показала рекордную прибыль на фоне взлета цен на нефть из-за войны рф против Украины

Детали

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль саудовской компании выросла на 90%. Это самый высокий показатель роста за те три года, что прошли с первого размещения акций Aramco на биржах.

По данным Bloomberg, это может быть "самой высокой скорректированной квартальной прибылью среди всех публичных компаний". В прошлом квартале Aramco заработала больше, чем любая из компаний, акции которой торгуются на мировых биржах.

Причиной столь высокой прибыли саудовцев является резкий рост цен на нефть, взлетевших после российского вторжения в Украину, так что о рекордных прибылях в эти дни отчитываются многие нефтегазовые компании.

В начале августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш даже раскритиковал их за это.

Руководство Saudi Aramco уже заявило, что не будет пересматривать размер дивидендов, предусмотренных для выплаты акционерам в третьем квартале на общую сумму в 18,8 млрд долларов. Менеджмент компании также заявил, что Aramco продолжит расширяться и увеличивать добычу нефти, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Цитата

"Волатильность мировых рынков и уровень неопределенности остаются высокими, но события первого полугодия подтверждают наш взгляд - инвестиции в нашу индустрию крайне важны с точки обеспечения потребностей рынка сегодня - и для упорядоченного перехода на новые источники энергии", - сказал глава компании Амин Нассер.

Дополнение

В крупнейшем в мире экспортера Saudi Aramco заявили, что готовы увеличить добычу до максимальной мощности 12 миллионов баррелей в сутки.