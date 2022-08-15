Saudi Aramco показала рекордную прибыль на фоне взлета цен на нефть из-за войны рф против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco заработала рекордные 48,4 млрд долларов США за второй квартал текущего года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль саудовской компании выросла на 90%. Это самый высокий показатель роста за те три года, что прошли с первого размещения акций Aramco на биржах.
По данным Bloomberg, это может быть "самой высокой скорректированной квартальной прибылью среди всех публичных компаний". В прошлом квартале Aramco заработала больше, чем любая из компаний, акции которой торгуются на мировых биржах.
Причиной столь высокой прибыли саудовцев является резкий рост цен на нефть, взлетевших после российского вторжения в Украину, так что о рекордных прибылях в эти дни отчитываются многие нефтегазовые компании.
В начале августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш даже раскритиковал их за это.
Руководство Saudi Aramco уже заявило, что не будет пересматривать размер дивидендов, предусмотренных для выплаты акционерам в третьем квартале на общую сумму в 18,8 млрд долларов. Менеджмент компании также заявил, что Aramco продолжит расширяться и увеличивать добычу нефти, чтобы удовлетворить растущий спрос.
Цитата
"Волатильность мировых рынков и уровень неопределенности остаются высокими, но события первого полугодия подтверждают наш взгляд - инвестиции в нашу индустрию крайне важны с точки обеспечения потребностей рынка сегодня - и для упорядоченного перехода на новые источники энергии", - сказал глава компании Амин Нассер.
Дополнение
В крупнейшем в мире экспортера Saudi Aramco заявили, что готовы увеличить добычу до максимальной мощности 12 миллионов баррелей в сутки.