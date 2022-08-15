Ціни на нафту впали через дані з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у понеділок зранку під час торгів впали в ціні до 97,07 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 8:35, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,10%.
При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 91,11 долара за барель, втративши 1,06%.
Деталі
Ціни на нафту впали в понеділок, оскільки слабкі економічні дані Китаю викликали побоювання щодо попиту з боку найбільшого у світі імпортера нафти, а голова найбільшого у світі експортера Saudi Aramco заявив, що готовий збільшити видобуток до максимальної потужності 12 мільйонів барелів на добу, відзначає Reuters.
Так, економіка Китаю несподівано сповільнилася в липні, а обсяги нафтопереробки впали до 12,53 млн барелів на добу, найнижчого рівня з березня 2020 року, свідчать урядові дані.
Ціни на нафту зросли більш ніж на 3% минулого тижня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Казахстан запланував продаж нафти азербайджанським трубопроводом в обхід росії