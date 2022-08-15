Цены на нефть упали из-за данных из Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent со поставкой в октябре в понедельник утром во время торгов упали в цене до 97,07 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные торгов.
По данным Bloomberg по состоянию на 8:35, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,10%.
При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 91,11 доллара за баррель, потеряв 1,06%.
Детали
Цены на нефть упали в понедельник, поскольку слабые экономические данные Китая вызвали опасения по поводу спроса со стороны крупнейшего в мире импортера нефти, а глава крупнейшего в мире экспортера Saudi Aramco заявил, что готов увеличить добычу до максимальной мощности 12 миллионов баррелей в сутки, отмечает Reuters.
Так, экономика Китая неожиданно замедлилась в июле, а объемы нефтепереработки упали до 12,53 млн баррелей в сутки, самого низкого уровня с марта 2020 года, свидетельствуют правительственные данные.
Цены на нефть выросли более чем на 3% на прошлой неделе.
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