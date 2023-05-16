САП звернеться до ВРП з клопотаннями щодо голови Верховного Суду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернеться до Вищої ради правосуддя з певними клопотаннями про забезпечення заходів кримінального провадження щодо голови Верховного Суду Всеволода Князєва, який фігурує у справі щодо одержання хабаря. Про це сказав начальник відділу САП Олександр Омельченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Деталі
На запитання, чи буде САП звертатися до Вищої ради правосуддя для усунення голови Верховного Суду, Омельченко відповів: «Ми будемо звертатися до Вищої ради правосуддя з певними клопотаннями про забезпечення заходів кримінального провадження щодо голови суду».
Доповнення
НАБУ викрило факт одержання хабаря головою Верховного Суду.
У САП підтвердили затримання голови ВС Всеволода Князєва. Наразі повідомлення про підозру йому ще не вручили.
Всеволода Князєва обрали головою Верховного Суду у 2021 році.
За даними ЗМІ, отриманими від джерела в НАБУ, гроші голова Верховного суду отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.