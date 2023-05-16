САП обратится к ВСП с ходатайствами в отношении главы Верховного Суда
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратится в Высший совет правосудия с определенными ходатайствами об обеспечении мер уголовного производства в отношении председателя Верховного Суда Всеволода Князева, который фигурирует в деле о получении взятки. Об этом сказал начальник отдела САП Александр Омельченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Детали
На вопрос, будет ли САП обращаться в Высший совет правосудия для отстранения председателя Верховного Суда, Омельченко ответил: «Мы будем обращаться в Высший совет правосудия с определенными ходатайствами об обеспечении мер уголовного производства в отношении председателя суда».
Дополнение
НАБУ разоблачило факт получения взятки председателем Верховного Суда.
В САП подтвердили задержание главы ВС Всеволода Князева. Сейчас сообщение о подозрении ему еще не вручили.
Всеволода Князева избрали председателем Верховного Суда в 2021 году.
По данным СМИ, полученным от источника в НАБУ, деньги председатель Верховного суда получал от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.