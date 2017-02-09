САП планує оскаржити до Вищого спецсуду запобіжний захід М.Охендовському
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує оскаржити до Вищого спецілізованого суду рішення судів щодо запобіжного заходу Голови ЦВК Михайлу Охендовському. Про це журналістам повідомив заступник керівника САП Володимир Кривенко, передає кореспондент УНН.
"Ми проявляємо послідовну позицію і готові касаційну скаргу до Вищого спеціалізованого суду", - сказав В.Кривенко.
Він додав, що така скарга буде подана найближчим часом.
Нагадаємо, Апеляційний суд Києва не взяв до розгляду апеляційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на ухвалу Солом'янського районного суду Києва, який обрав для голови ЦВК Михайла Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Як повідомляв УНН, 13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.