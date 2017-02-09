Апеляційний суд відмовився розглядати скаргу САП на запобіжний захід М.Охендовському
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва не взяв до розгляду апеляційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на ухвалу Солом'янського районного суду Києва, який обрав для голови ЦВК Михайла Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Таке рішення оголосив головуючий суддя, передає кореспондент УНН.
“Відмовити у відкритті провадження...”, — сказав суддя.
Також Апеляційний суд повернув скаргу САП до Солом’янського райсуду.
Нагадаємо, 21 грудня Солом’янський районний суд Києва обрав для голови ЦВК Михайла Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд застосувати йому заставу у сумі 1,29 млн грн та арештувати майно. Також суд відмовив САП у відстороненні М.Охендовського від посади голови ЦВК.
У зв’язку з цим, САП оскаржила до Апеляційного суду Києва обидва рішення Солом’янського райсуду щодо М.Охендовського.
Як повідомляв УНН, 13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.