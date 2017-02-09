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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Апелляционный суд отказался рассматривать жалобу САП на меру пресечения М.Охендовскому

Киев • УНН

 • 11075 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Апелляционный суд Киева не принял к рассмотрению апелляционную жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Соломенского районного суда Киева, который избрал для главы ЦИК Михаила Охендовского меру пресечения в виде личного обязательства. Такое решение огласил председательствующий судья, передает корреспондент УНН.

Апелляционный суд отказался рассматривать жалобу САП на меру пресечения М.Охендовскому

"Отказать в открытии производства...", - сказал судья.

Также Апелляционный суд вернул жалобу САП в Соломенский райсуд.

Напомним, 21 декабря Соломенский районный суд Киева избрал для главы ЦИК Михаила Охендовского меру пресечения в виде личного обязательства, хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд применить ему залог в сумме 1,29 млн грн и арестовать имущество. Также суд отказал САП в отстранении М.Охендовского от должности председателя ЦИК.

В связи с этим, САП обжаловала в Апелляционном суде Киева оба решения Соломенского райсуда относительно М.Охендовского.

Как сообщал УНН 13 декабря детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение"). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления.

Украинские Национальные Новости

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