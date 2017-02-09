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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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САП планирует обжаловать в Высший спецсуд меру пресечения М.Охендовскому

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. Специальная антикоррупционная прокуратура планирует обжаловать в Высший специлизованый суд решения судов относительно меры пресечения Председателю ЦИК Михаилу Охендовскому. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко, передает корреспондент УНН.

САП планирует обжаловать в Высший спецсуд меру пресечения М.Охендовскому

"Мы проявляем последовательную позицию и готовы кассационную жалобу в Высший специализированный суд", - сказал В.Кривенко.

Он добавил, что такая жалоба будет подана в ближайшее время.

Напомним, Апелляционный суд Киева не принял к рассмотрению апелляционную жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Соломенского районного суда Киева, который избрал для главы ЦИК Михаила Охендовского меру пресечения в виде личного обязательства.

Как сообщал УНН 13 декабря детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение"). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления.

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