САП оскаржить запобіжний захід С.Переломі

"Будемо відстоювати свою позицію, подамо апеляцію та викладемо свої доводи. Тому я думаю, що ближчим часом цей процес продовжиться, тільки уже в Апеляційному суді м.Києва, де буде вже п'ять суддів, які будуть входити до колегії і зможуть оцінити, я надіюсь, наші докази, та ті доводи, які ми сьогодні намагались донести, і вчора, до слідчого судді, який обирав запобіжний захід. Але не змогли, на жаль", - відзначив він.

Разом з тим, за словами прокурора, до прийняття рішення апеляційної інстанції САП виконуватиме ухвалу Солом'янського райсуду Києва.

При цьому сам С.Перелома заявив, що не повністю задоволений вироком.

"Я не можу сказати, що я повністю задоволений вироком, але їхати додому набагато приємніше, аніж їхати у Лук'янівський слідчий ізолятор", - сказав С.Перелома.

Як повідомляв УНН, суд відпустив С.Перелому на поруки депутатам.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави. Однак його відпустили на поруки.

Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу у цій справі, заступника голови “Нафтогазу” Сергія Перелому, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. САП клопотала про застосування щодо нього арешту з можливістю внесення 100 млн грн застави.

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.