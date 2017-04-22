САП обжалует меру пресечения С.Переломе

"Будем отстаивать свою позицию, подадим апелляцию и изложим свои доводы. Поэтому я думаю, что в ближайшее время этот процесс продолжится, только уже в Апелляционном суде Киева, где будет уже пять судей, которые будут входить в коллегию и смогут оценить, я надеюсь, наши доказательства, и те доводы, которые мы сегодня пытались донести, и вчера, к следственному судье, который избирал меру пресечения. Но не смогли, к сожалению", - отметил он.

Вместе с тем, по словам прокурора, до принятия решения апелляционной инстанции САП будет выполнять решение Соломенского райсуда Киева.

При этом сам С.Перелома заявил, что не полностью доволен приговором.

"Я не могу сказать, что я полностью доволен приговором, но ехать домой гораздо приятнее, чем ехать в Лукьяновский следственный изолятор", - сказал С.Перелома.

Как сообщал УНН, суд отпустил С.Перелому на поруки депутатам.

Напомним, 20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога. Однако его отпустили на поруки.

В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо в этом деле, заместителя главы "Нафтогаза" Сергея Перелому, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК. САП ходатайствовала о применении к нему ареста с возможностью внесения 100 млн грн залога.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.