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Санофі передала Україні 163 тисячі доз вакцини проти грипу для захисту медичних працівників

Санофі передала Україні 163 тисячі доз вакцини проти грипу для захисту медичних працівників

Київ • УНН

 • 483959 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Фармацевтична компанія Санофі безоплатно передала Міністерству охорони здоров’я України 163 тисячі доз вакцини проти грипу французького виробництва, щоб захистити від цієї хвороби українських медиків та представників інших професій із групи ризику, передає УНН

Тристороння зустріч, присвячена передачі гуманітарної допомоги від Санофі, відбулася за участі міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, Посла Франції в Україні Етьєна де Понсена та керівника з комерційних питань підрозділу загальної медицини Санофі в Україні Олександра Носоновича.

«Сьогодні в межах цієї співпраці та завдяки меморандуму, підписаному напередодні повномасштабного вторгнення росії на територію України, компанія Санофі подарувала Україні 163 тисячі доз вакцини проти грипу. Загалом станом на вересень компанія передала українським пацієнтам 31 млн доз лікарських засобів на суму понад 23 млн євро. Ця допомога суттєво допомогла українській системі охорони здоров’я втримати стійкість під час війни та з оптимізмом дивитися в майбутнє», - заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Ми вітаємо гуманітарну допомогу у вигляді вакцини проти грипу, яку ми сьогодні передаємо разом із Санофі. Це рішучий жест прояву солідарності з Україною. Посольство також продовжує підтримувати наші спільні зусилля в рамках Меморандуму з Міністерством охорони здоров’я та Санофі щодо допомоги українцям», - вважає посол Франції в Україні Етьєн де Понсен

Нагадаємо, що у лютому цього року МОЗ, Посольство Франції та Санофі підписали Меморандум про взаєморозуміння для надання пацієнтам в Україні ширшого доступу до високоякісної медичної допомоги та ліків, сприяння гармонізації законодавства України у сфері охорони здоров’я із законодавством Європейського Союзу.

“Компанія Санофі продовжує залишатися надійним партнером та робить все від неї залежне, щоб забезпечувати доступ українців до ефективних лікарських засобів та вакцин. Завдяки гуманітарній допомозі, яку Санофі вже надала Україні, лікування змогли отримати орієнтовно 22 млн українських пацієнтів. Донація вакциною проти грипу – це ще один крок для захисту здоров’я українців в розпал епідеміологічного сезону”, - розповіла керівник з комерційних питань підрозділу загальної медицини Санофі в Україні Олександр Носонович.

Українські Національні Новини

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