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Санофи передала Украине 163 тысяч доз вакцины против гриппа для защиты медицинских работников

Санофи передала Украине 163 тысяч доз вакцины против гриппа для защиты медицинских работников

Киев • УНН

 • 483959 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Фармацевтическая компания Санофи безвозмездно передала Министерству здравоохранения Украины 163 тысяч доз вакцины против гриппа французского производства, чтобы защитить от этой болезни украинских медиков и представителей других профессий из группы риска, передает УНН

Трехсторонняя встреча, посвященная передаче гуманитарной помощи от Санофи, состоялась при участии министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, Посла Франции в Украине Этьена де Понсена и руководителя по коммерческим вопросам подразделения общей медицины Санофи в Украине Александра Носоновича.

«Сегодня в рамках этого сотрудничества и благодаря меморандуму, подписанному накануне полномасштабного вторжения России на территорию Украины, компания Санофи подарила Украине 163 тысяч доз вакцины против гриппа. В целом по состоянию на сентябрь компания передала украинским пациентам 31 млн доз лекарственных средств на сумму более 23 млн евро. Эта помощь существенно помогла украинской системе здравоохранения удержать устойчивость во время войны и с оптимизмом смотреть в будущее», - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Мы приветствуем гуманитарную помощь в виде вакцины против гриппа, которую мы сегодня передаем вместе с Санофи. Это решительный жест проявления солидарности с Украиной. Посольство также продолжает поддерживать наши совместные усилия в рамках Меморандума с Министерством здравоохранения и Санофи по помощи украинцам», - считает посол Франции в Украине Этьен де Понсен

Напомним, что в феврале этого года Минздрав, Посольство Франции и Санофи подписали Меморандум о взаимопонимании для предоставления пациентам в Украине более широкого доступа к высококачественной медицинской помощи и лекарств, содействия гармонизации законодательства Украины в сфере здравоохранения с законодательством Европейского Союза.

“Компания Санофи продолжает оставаться надежным партнером и делает все от нее зависящее, чтобы обеспечивать доступ украинцев к эффективным лекарственным средствам и вакцинам. Благодаря гуманитарной помощи, которую Санофи уже предоставила Украине, лечение смогли получить ориентировочно 22 млн украинских пациентов. Донация вакциной против гриппа – это еще один шаг для защиты здоровья украинцев в разгар эпидемиологического сезона”, - рассказала руководитель по коммерческим вопросам подразделения общей медицины Санофи в Украине Александр Носонович.

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