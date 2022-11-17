“Санкції в нафтогазовому секторі стають більш реалістичними” - політолог про засудження лідерами G20 російської агресії проти України

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«Сам факт цієї декларації вже важливий. Потрібно розуміти, що “Велика двадцятка” – це клуб держав з передовою економікою, які, по суті, контролюють 85% світового капіталу. І тому, якщо є факт засудження, то, звичайно, від цього вже залежать подальші санкції, які будуть накладені на російську федерацію.

Звичайно, ми живемо в стресі, і нам хочеться, щоб все вирішувалося швидко. Але, насправді, бюрократичний механізм ніхто не відміняв, і такі речі потрібні, бо без них не сприймаються подальші санкції. Крім того, це впливає на позицію країн, які сумніваються. Наприклад, це Угорщина через внутрішньополітичні питання, чи Німеччина, яка довго приймала рішення, враховуючи певні історичні моменти та торгівлю з російською федерацією енергоносіями. Тому дане комюніке легітимізує прийняття рішення цих країн, а санкції, які ми очікуємо в нафтогазовому секторі, стають більш реалістичними», – розповів політолог.

Деталі

Експерт додав, що такі бюрократичні кроки, як підтримка резолюції ООН щодо репарацій рф Україні, ухвалення урядами країн рішень щодо визнання російського режиму терористичним у результаті дадуть позитивний результат для України та все більше ізолюють росію на світовій арені.

«Є всі шанси, що росія буде виключена з G20, тому що вони кожен день роблять все для цього. Наприклад, нещодавно парламент Чехії визнав російський режим терористичним, і, звичайно, розвинені країни не захочуть мати справу з країною-ізгоєм. У 2014 році була “Велика вісімка”, а через події на Донбасі стала “Велика сімка”. Думаю, що так само буде і з G20. Країни-партнери вже арештували чимало російських активів, які в подальшому можуть конфіскувати для України. Нині йде напрацювання законодавства у цьому напрямку. І така декларація цілком може пришвидшити цей та чимало інших процесів. Тож, декларативний характер має надати поштовх до покарання агресора. Проте, цивілізованими методами», – зазначив Атанов.

Нагадаємо

У підсумковій декларації G20 говориться, що більшість членів рішуче засудили війну в Україні та наголосили, що вона завдає величезних людських страждань і посилює наявні проблеми у світовій економіці.