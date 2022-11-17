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"Санкции в нефтегазовом секторе становятся более реалистичными" - политолог об осуждении лидерами G20 российской агрессии против Украины

"Санкции в нефтегазовом секторе становятся более реалистичными" - политолог об осуждении лидерами G20 российской агрессии против Украины

Киев • УНН

 • 368030 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Итоговая декларация саммита G20 об осуждении российской агрессии против Украины – это бюрократическая составляющая, впрочем, которая становится основой для наложения новых санкций против рф. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Юрий Атанов.

Цитата

«Сам факт этой декларации уже важен. Нужно понимать, что “Большая двадцатка” – это клуб государств с передовой экономикой, которые, по сути, контролируют 85% мирового капитала. И потому, если есть факт осуждения, то, конечно, от этого уже зависят дальнейшие санкции, наложенные на российскую федерацию.

Конечно, мы живем в стрессе, и нам хочется, чтобы все решалось быстро. Но на самом деле бюрократический механизм никто не отменял, и такие вещи нужны, потому что без них не воспринимаются дальнейшие санкции. Кроме того, это влияет на позицию сомневающихся стран. Например, это Венгрия из-за внутриполитических вопросов, или Германия, которая долгое время принимала решения, учитывая определенные исторические моменты и торговлю с российской федерацией энергоносителями. Поэтому данное коммюнике легитимизирует принятие решений этих стран, а санкции, которые мы ожидаем в нефтегазовом секторе, становятся более реалистичными», – рассказал политолог.

Детали

Эксперт добавил, что такие бюрократические шаги, как поддержка резолюции ООН по репарациям россии, принятие правительствами стран решений по признанию российского режима террористическим в результате дадут положительный результат для Украины и все больше изолируют россию на мировой арене.

«Есть все шансы, что россия будет исключена из G20, потому что они каждый день делают все для этого. К примеру, недавно парламент Чехии признал российский режим террористическим, и, конечно, развитые страны не захотят иметь дело со страной-изгоем. В 2014 году была “Большая восьмерка”, а из-за событий на Донбассе стала “Большая семерка”. Думаю, что так же будет и с G20. Страны-партнеры уже арестовали немало российских активов, которые в дальнейшем могут быть конфискованы для Украины. В настоящее время идет наработка законодательства в этом направлении. И такая декларация вполне может ускорить этот процесс и многие другие процессы. Итак, декларативный характер должен дать толчок к наказанию агрессора. Однако, цивилизованными методами», – отметил Атанов.

Напомним

В итоговой декларации G20 говорится, что большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет имеющиеся проблемы в мировой экономике.

Украинские Национальные Новости

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