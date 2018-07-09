Саміт Україна-ЄС: експерт розповів, чому не буде переговорів щодо вступу до Євросоюзу

“Вони можуть торкнутися її (теми закріплення в Конституції вступу України до ЄС і НАТО — ред.) але це точно не буде головною темою обговорення. На сьогодні і в середньостроковій перспективі, як мінімум п’ять років, ні про який вступ України в ЄС не йдеться. Навіть переговорів про це не буде, поки у нас не буде критичного рівня виконання угоди про асоціацію, коли ми не продемонструємо економічного зростання. Другий важливий момент, результати боротьби з корупцією. Це буде один з головних критеріїв. І безумовно, ситуація на Сході”, — переконаний експерт.

За його словами, Президент може про це сказати на саміті Україна-ЄС, але, на думку експерта, це не буде темою обговорення.

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“Обговорень ніяких не буде. Потім треба розуміти, що це щорічний саміт. Це не саміт, який збирається для обговорення якоїсь конкретної теми. Він підбиває підсумки роботи і співпраці з Україною”, — уточнив він.

“Я думаю, що зараз головна тема обговорення буде, все ж таки, виконання угоди про асоціацію. Питання про те, як пожвавити економічне співробітництво. Тому що тут є багато інтересів України, але треба узгодити з Євросоюзом: де, як і по яких напрямках можна рухатися і де ми можемо отримати якісь додаткові квоти, чи додаткові можливості. Де можливі європейські інвестиції тощо. Безумовно, реформи в Україні. Форми макрофінансової, макроекономічної, технічної допомоги з боку ЄС”, — зазначив політолог.

Фесенко наголосив, що багато хто з політиків з Європи критично ставляться і до вступу України в ЄС, і щодо закріплення цієї мети в Конституції.

“По ЄС менш критично ставляться, а от по НАТО — більш критично”, — сказав він.

Експерт вважає, що не тільки в стратегії, а й тактиці просування до Євросоюзу Україна маємо демонструвати гнучкість.

“Я взагалі вважаю, що йти напролом у даному випадку не завжди найбільш ефективна тактика. Тут треба, перш за все, продемонструвати внутрішні успіхи. І це може збільшити шанси на успіхи в питаннях євроінтеграції”, — переконаний він.

“На мій погляд, зараз основною проблемою і головною причиною для розчарування — це криза на Сході України. На даний момент у Німеччині, Франції, провідних країнах ЄС відчувають, що нема жодних передумов для швидкого розв’язання цієї кризи. От саме це втома. Плюс є певні розчарування, пов’язані з темою боротьби з корупцією. Тому що після революції здавалося багатьом, що швидко вдасться все це подолати, а зараз очевидно, що це буде довга, нудна і складна робота на багато років. Тут кавалерійською атакою побороти корупцію не вийде з різних причин. Тому в цьому сенсі є певна втома, певні розчарування”, — вважає політолог.

Все ж, на думку Фесенка, Україна залишається одним з пріоритетів для Європейського Союзу з точки зору, перш за все, необхідності.

Як повідомляв УНН, 28 червня Президент Петро Порошенко заявив, що найближчим часом внесе до ВР зміни до Конституції щодо членства в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, реформи, європейська допомога і газ стануть головними темами саміту Україна-ЄС.