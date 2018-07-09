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Саміт Україна-ЄС: експерт розповів, чому не буде переговорів щодо вступу до Євросоюзу

Саміт Україна-ЄС: експерт розповів, чому не буде переговорів щодо вступу до Євросоюзу

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу не буде, поки наша держава не продемонструє реальних результатів від запровадження реформ. Таку думку висловив УНН політолог Володимир Фесенко, коментуючи те, чи порушуватиметься сьогодні на саміті Україна-ЄС питання щодо закріплення у Конституції вступу до ЄС і НАТО.

“Вони можуть торкнутися її (теми закріплення в Конституції вступу України до ЄС і НАТО — ред.) але це точно не буде головною темою обговорення. На сьогодні і в середньостроковій перспективі, як мінімум п’ять років, ні про який вступ України в ЄС не йдеться. Навіть переговорів про це не буде, поки у нас не буде критичного рівня виконання угоди про асоціацію, коли ми не продемонструємо економічного зростання. Другий важливий момент, результати боротьби з корупцією. Це буде один з головних критеріїв. І безумовно, ситуація на Сході”, — переконаний експерт.

За його словами, Президент може про це сказати на саміті Україна-ЄС, але, на думку експерта, це не буде темою обговорення.

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“Обговорень ніяких не буде. Потім треба розуміти, що це щорічний саміт. Це не саміт, який збирається для обговорення якоїсь конкретної теми. Він підбиває підсумки роботи і співпраці з Україною”, — уточнив він.

“Я думаю, що зараз головна тема обговорення буде, все ж таки, виконання угоди про асоціацію. Питання про те, як пожвавити економічне співробітництво. Тому що тут є багато інтересів України, але треба узгодити з Євросоюзом: де, як і по яких напрямках можна рухатися і де ми можемо отримати якісь додаткові квоти, чи додаткові можливості. Де можливі європейські інвестиції тощо. Безумовно, реформи в Україні. Форми макрофінансової, макроекономічної, технічної допомоги з боку ЄС”, — зазначив політолог.

Фесенко наголосив, що багато хто з політиків з Європи критично ставляться і до вступу України в ЄС, і щодо закріплення цієї мети в Конституції.

“По ЄС менш критично ставляться, а от по НАТО — більш критично”, — сказав він.

Експерт вважає, що не тільки в стратегії, а й тактиці просування до Євросоюзу Україна маємо демонструвати гнучкість.

“Я взагалі вважаю, що йти напролом у даному випадку не завжди найбільш ефективна тактика. Тут треба, перш за все, продемонструвати внутрішні успіхи. І це може збільшити шанси на успіхи в питаннях євроінтеграції”, — переконаний він.

“На мій погляд, зараз основною проблемою і головною причиною для розчарування — це криза на Сході України. На даний момент у Німеччині, Франції, провідних країнах ЄС відчувають, що нема жодних передумов для швидкого розв’язання цієї кризи. От саме це втома. Плюс є певні розчарування, пов’язані з темою боротьби з корупцією. Тому що після революції здавалося багатьом, що швидко вдасться все це подолати, а зараз очевидно, що це буде довга, нудна і складна робота на багато років. Тут кавалерійською атакою побороти корупцію не вийде з різних причин. Тому в цьому сенсі є певна втома, певні розчарування”, — вважає політолог.

Все ж, на думку Фесенка, Україна залишається одним з пріоритетів для Європейського Союзу з точки зору, перш за все, необхідності.

Як повідомляв УНН, 28 червня Президент Петро Порошенко заявив, що найближчим часом внесе до ВР зміни до Конституції щодо членства в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, реформи, європейська допомога і газ стануть головними темами саміту Україна-ЄС.

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