Саммит Украина-ЕС: эксперт рассказал, почему не будет переговоров по вступлению в Евросоюз

“Они могут коснуться ее (темы закрепления в Конституции вступления Украины в ЕС и НАТО — ред.), но это точно не будет главной темой обсуждения. На сегодня и в среднесрочной перспективе, как минимум пять лет, ни о каком вступлении Украины в ЕС речь не идет. Даже переговоров об этом не будет, пока у нас не будет критического уровня выполнения соглашения об ассоциации, когда мы не продемонстрируем экономического роста. Второй важный момент, результаты борьбы с коррупцией. Это будет один из главных критериев. И безусловно, ситуация на Востоке”, — убежден эксперт.

По его словам, Президент может об этом сказать на саммите Украина-ЕС, но, по мнению эксперта, это не будет темой обсуждения.

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“Обсуждений никаких не будет. Затем надо понимать, что это ежегодный саммит. Это не саммит, который собирается для обсуждения какой-то конкретной темы. Он подводит итоги работы и сотрудничества с Украиной”, - уточнил он.

“Я думаю, что сейчас главная тема обсуждения будет, все же, выполнение соглашения об ассоциации. Вопрос о том, как оживить экономическое сотрудничество. Потому что здесь есть много интересов Украины, но надо согласовать с Евросоюзом: где, как и по каким направлениям можно двигаться и где мы можем получить какие-то дополнительные квоты или дополнительные возможности. Где возможны европейские инвестиции и тому подобное. Безусловно, реформы в Украине. Формы макрофинансовой, макроэкономической, технической помощи со стороны ЕС”, - отметил политолог.

Фесенко отметил, что многие политики из Европы критически относятся и к вступлению Украины в ЕС, и к закреплению этой цели в Конституции.

“По ЕС менее критично относятся, а вот по НАТО — более критично”, — сказал он.

Эксперт считает, что не только в стратегии, но и тактике продвижения в Евросоюз Украина должна демонстрировать гибкость.

“Я вообще считаю, что идти напролом в данном случае не всегда наиболее эффективная тактика. Здесь надо, прежде всего, продемонстрировать внутренние успехи. И это может увеличить шансы на успехи в вопросах евроинтеграции”, - убежден он.

“На мой взгляд, сейчас основная проблема и главная причина для разочарования — это кризис на Востоке Украины. На данный момент в Германии, Франции, ведущих странах ЕС чувствуют, что нет никаких предпосылок для быстрого решения этого кризиса. Вот именно это усталость. Плюс есть определенные разочарования, связанные с темой борьбы с коррупцией. Потому что после революции казалось многим, что быстро удастся все это преодолеть, а сейчас очевидно, что это будет длинная, скучная и сложная работа на многие годы. Здесь кавалерийской атакой побороть коррупцию не получится по разным причинам. Поэтому в этом смысле определенная усталость, определенные разочарования”, - считает политолог.

Тем не менее, по мнению Фесенко, Украина остается одним из приоритетов для Европейского Союза с точки зрения, прежде всего, необходимости.

Как сообщал УНН, 28 июня Президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время внесет в ВР изменения в Конституцию по поводу членства в ЕС и НАТО.

Напомним, реформы, европейская помощь и газ станут главными темами саммита Украина-ЕС.