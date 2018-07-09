Саммит Украина-ЕС: эксперт рассказал, почему не будет переговоров по вступлению в Евросоюз

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 57209 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106795 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128121 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135397 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171256 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154043 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141629 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130501 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182852 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118349 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

9 марта, 19:16 • 30382 просмотра
Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

9 марта, 19:33 • 33637 просмотра
Поставка ракет и систем ПВО увеличится в три раза: Украина подписала меморандум с немецким производителем IRIS-T

Поставка ракет и систем ПВО увеличится в три раза: Украина подписала меморандум с немецким производителем IRIS-T

9 марта, 19:50 • 22790 просмотра
В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

9 марта, 20:23 • 22478 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

03:18 • 22791 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 148390 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 182852 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 190486 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 200943 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 257906 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 171257 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 108433 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 112621 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 114475 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113687 просмотра
Актуальное
Саммит Украина-ЕС: эксперт рассказал, почему не будет переговоров по вступлению в Евросоюз

Саммит Украина-ЕС: эксперт рассказал, почему не будет переговоров по вступлению в Евросоюз

Киев  •  УНН

 • 13087 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз не будет, пока наше государство не продемонстрирует реальных результатов от внедрения реформ. Такое мнение высказал УНН политолог Владимир Фесенко, комментируя то, будет ли подниматься сегодня на саммите Украина-ЕС вопрос о закреплении в Конституции вступления в ЕС и НАТО.

“Они могут коснуться ее (темы закрепления в Конституции вступления Украины в ЕС и НАТО — ред.), но это точно не будет главной темой обсуждения. На сегодня и в среднесрочной перспективе, как минимум пять лет, ни о каком вступлении Украины в ЕС речь не идет. Даже переговоров об этом не будет, пока у нас не будет критического уровня выполнения соглашения об ассоциации, когда мы не продемонстрируем экономического роста. Второй важный момент, результаты борьбы с коррупцией. Это будет один из главных критериев. И безусловно, ситуация на Востоке”, — убежден эксперт.

По его словам, Президент может об этом сказать на саммите Украина-ЕС, но, по мнению эксперта, это не будет темой обсуждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саммит Украина-ЕС: лидеры подтвердят приверженность политике санкций против РФ

“Обсуждений никаких не будет. Затем надо понимать, что это ежегодный саммит. Это не саммит, который собирается для обсуждения какой-то конкретной темы. Он подводит итоги работы и сотрудничества с Украиной”, - уточнил он.

“Я думаю, что сейчас главная тема обсуждения будет, все же, выполнение соглашения об ассоциации. Вопрос о том, как оживить экономическое сотрудничество. Потому что здесь есть много интересов Украины, но надо согласовать с Евросоюзом: где, как и по каким направлениям можно двигаться и где мы можем получить какие-то дополнительные квоты или дополнительные возможности. Где возможны европейские инвестиции и тому подобное. Безусловно, реформы в Украине. Формы макрофинансовой, макроэкономической, технической помощи со стороны ЕС”, - отметил политолог.

Фесенко отметил, что многие политики из Европы критически относятся и к вступлению Украины в ЕС, и к закреплению этой цели в Конституции.

“По ЕС менее критично относятся, а вот по НАТО — более критично”, — сказал он.

Эксперт считает, что не только в стратегии, но и тактике продвижения в Евросоюз Украина должна демонстрировать гибкость.

“Я вообще считаю, что идти напролом в данном случае не всегда наиболее эффективная тактика. Здесь надо, прежде всего, продемонстрировать внутренние успехи. И это может увеличить шансы на успехи в вопросах евроинтеграции”, - убежден он.

“На мой взгляд, сейчас основная проблема и главная причина для разочарования — это кризис на Востоке Украины. На данный момент в Германии, Франции, ведущих странах ЕС чувствуют, что нет никаких предпосылок для быстрого решения этого кризиса. Вот именно это усталость. Плюс есть определенные разочарования, связанные с темой борьбы с коррупцией. Потому что после революции казалось многим, что быстро удастся все это преодолеть, а сейчас очевидно, что это будет длинная, скучная и сложная работа на многие годы. Здесь кавалерийской атакой побороть коррупцию не получится по разным причинам. Поэтому в этом смысле определенная усталость, определенные разочарования”, - считает политолог.

Тем не менее, по мнению Фесенко, Украина остается одним из приоритетов для Европейского Союза с точки зрения, прежде всего, необходимости.

Как сообщал УНН, 28 июня Президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время внесет в ВР изменения в Конституцию по поводу членства в ЕС и НАТО.

Напомним, реформы, европейская помощь и газ станут главными темами саммита Украина-ЕС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы