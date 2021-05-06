Саміт “нормандської четвірки” доцільний, якщо Росія і Україна будуть готові досягти конкретних домовленостей - голова МЗС ФРН

ukru
Ексклюзив
10:51 • 34640 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 58509 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 121834 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 163704 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 240556 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 182045 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 175659 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188317 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155099 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160254 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 103702 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 102111 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 115873 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 81659 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 105414 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 240545 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 193635 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 289021 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 284284 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 410976 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 86109 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 92172 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 87901 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 109248 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 118591 перегляди
Актуальне
Саміт “нормандської четвірки” доцільний, якщо Росія і Україна будуть готові досягти конкретних домовленостей - голова МЗС ФРН

Саміт “нормандської четвірки” доцільний, якщо Росія і Україна будуть готові досягти конкретних домовленостей - голова МЗС ФРН

Київ • УНН

 • 17987 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Проведення саміту “нормандської четвірки” буде доцільним у випадку, якщо Росія та Україна будуть готові досягати конкретних домовленостей. Про це міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас сказав під час відеоконференції з акредитованими в Німеччині закордонними журналістами, передає УНН

Цитата

“Така зустріч має сенс лише тоді, коли всі сторони готові не лише зустрічатися, але й зробити якісь кроки. З урахуванням ситуації останніх тижнів завдання не стало легшим. Але на нашу думку, зустріч тим більше потрібні”, - зазначив Маас.

Деталі

Зокрема, голова МЗС ФРН не став прогнозувати, чи можливий Нормандський саміт при нинішній німецькій владі, оскільки вибори в Німеччині мають відбутися наприкінці вересня.

Як повідомив Маас, Німеччина разом із Францією вважає, що в Нормандському форматі, у якому вони разом працюють з Україною та Росією, треба поговорити високому рівні не лише про Мінські домовленості, але й про актуальний розвиток подій.

У той же час він вважає нинішній розвиток ситуації на сході України позитивним. Коментуючи ситуацію поблизу російсько-українського кордону, він зазначив, що “напруга спадає”.

Зокрема, дипломат наголосив, що відведення російських військ від українського кордону є важливою передумовою для того, щоб напруження “потроху зменшувалося”. В той же час, він підкреслив, що цей розвиток має бути “стійким”.

Контекст

У четвер, 6 травня, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що наступна зустріч політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату може відбутися в травні та пройти в очному форматі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами