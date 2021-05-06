Саміт “нормандської четвірки” доцільний, якщо Росія і Україна будуть готові досягти конкретних домовленостей - голова МЗС ФРН

Цитата

“Така зустріч має сенс лише тоді, коли всі сторони готові не лише зустрічатися, але й зробити якісь кроки. З урахуванням ситуації останніх тижнів завдання не стало легшим. Але на нашу думку, зустріч тим більше потрібні”, - зазначив Маас.

Деталі

Зокрема, голова МЗС ФРН не став прогнозувати, чи можливий Нормандський саміт при нинішній німецькій владі, оскільки вибори в Німеччині мають відбутися наприкінці вересня.

Як повідомив Маас, Німеччина разом із Францією вважає, що в Нормандському форматі, у якому вони разом працюють з Україною та Росією, треба поговорити високому рівні не лише про Мінські домовленості, але й про актуальний розвиток подій.

У той же час він вважає нинішній розвиток ситуації на сході України позитивним. Коментуючи ситуацію поблизу російсько-українського кордону, він зазначив, що “напруга спадає”.

Зокрема, дипломат наголосив, що відведення російських військ від українського кордону є важливою передумовою для того, щоб напруження “потроху зменшувалося”. В той же час, він підкреслив, що цей розвиток має бути “стійким”.

Контекст

У четвер, 6 травня, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що наступна зустріч політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату може відбутися в травні та пройти в очному форматі.