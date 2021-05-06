Саммит "нормандской четверки" целесообразен, если Россия и Украина будут готовы достичь конкретных договоренностей - глава МИД ФРГ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Проведение саммита "нормандской четверки" будет целесообразным в случае, если Россия и Украина будут готовы достигать конкретных договоренностей. Об этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сказал во время видеоконференции с аккредитованными в Германии зарубежными журналистами, передает УНН.
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"Такая встреча имеет смысл только тогда, когда все стороны готовы не только встречаться, но и сделать какие-то шаги. С учетом ситуации последних недель задача не стала легче. Но по нашему мнению, встреча тем более нужна", - отметил Маас.
Детали
В частности, глава МИД ФРГ не стал прогнозировать, возможен ли Нормандский саммит при нынешней немецкой власти, поскольку выборы в Германии должны состояться в конце сентября.
Как сообщил Маас, Германия вместе с Францией считает, что в нормандской формате, в каком они вместе работают с Украиной и Россией, надо поговорить на высоком уровне не только о Минских договоренностях, но и об актуальном развитии событий.
В то же время он считает нынешнее развитие ситуации на востоке Украины положительным. Комментируя ситуацию вблизи российско-украинской границы, он отметил, что "напряжение спадает".
В частности, дипломат подчеркнул, что отвод российских войск от украинской границы является важной предпосылкой для того, чтобы напряжение "понемногу уменьшалось". В то же время, он подчеркнул, что это развитие должно быть "устойчивым".
Контекст
В четверг, 6 мая, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что следующая встреча политических советников лидеров государств - участников Нормандского формата может произойти в мае и пройти в очном формате.