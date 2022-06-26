Саміт НАТО ухвалить рішення про найбільше військове розгортання з часів Холодної війни – ЗМІ

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За даними видання, 30 держав - членів Північноатлантичного альянсу проведуть зустріч у стані максимальної військової готовності на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну та скористаються самітом для того, щоб переорганізувати сили на випадок потенційного розростання конфлікту, переглянути стратегію на майбутнє та активізувати національні інвестиції в оборону та спільне фінансування альянсу.

Як зазначили у штаб-квартирі в Брюсселі, попередні переговори про масштаби військової перебудови були продовжені 25 червня, при цьому союзники зі східного флангу НАТО наполягають на різкому збільшенні військової присутності на своїй території.

Джерела El País повідомили, що очікується внесення коригувань до доктрини "оборони та стримування" ("Defense and deterrence posture"), що стосується набору озброєнь і військ для реагування на можливі загрози безпеці в євроатлантичній зоні.

Співрозмовники видання зазначають, що "деякі країни хочуть перейти від присутності на сході альянсу у форматі бойових груп до формування бригад".

Якщо при діючій моделі йдеться про приблизно 1000 – 1600 солдатів у кожній групі, то надалі цей показник може бути подвоєний. Нові підрозділи також мають на увазі велику автономність дій та постачання більш просунутих озброєнь.

При цьому зазначається, що ряд союзників по альянсу, найбільш географічно близьких до росії, хочуть збільшити присутність до рівня дивізій чисельністю до 15 000 солдатів.

Крім того, як очікується, на саміті буде оновлено Стратегічну концепцію (СК) НАТО. Новий документ уже отримав неофіційну назву – "мадридська концепція".

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Якщо в нинішній стратегії йдеться, що "росія не становить загрози", а співпраця НАТО з Москвою вважається "стратегічно важливою", то в оновленій версії рф буде класифікована як пряма та безпосередня загроза, зазначають джерела газети.

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