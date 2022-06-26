Саммит НАТО примет решение о крупнейшем военном развертывании со времен Холодной войны – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. В ходе саммита НАТО в Мадриде, который пройдет на следующей неделе, может быть принято решение о крупнейшем военном развертывании сил Альянса со времен Холодной войны. Об этом сообщила в воскресенье, 26 июня, испанская газета El País, пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
По данным издания, 30 государств - членов Североатлантического альянса проведут встречу в состоянии максимальной военной готовности на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину и воспользуются саммитом для того, чтобы переорганизовать силы на случай потенциального разрастания конфликта, пересмотреть стратегию на будущее и активизировать национальные инвестиции в оборону и совместное финансирование альянса.
Как отметили в штаб-квартире в Брюсселе, предварительные переговоры о масштабах военной перестройки были продолжены 25 июня, при этом союзники по восточному флангу НАТО настаивают на резком увеличении военного присутствия на своей территории.
Источники El País сообщили, что ожидается внесение корректировок в доктрину "обороны и сдерживания" ("Defense and deterrence posture"), касающуюся набора вооружений и войск для реагирования на возможные угрозы безопасности в евроатлантической зоне.
Собеседники издания отмечают, что "некоторые страны хотят перейти от нынешнего присутствия на востоке альянса в формате боевых групп к формированию бригад".
Если при действующей модели речь идет о примерно 1000 - 1600 солдат в каждой группе, то в дальнейшем этот показатель может быть удвоен. Новые подразделения также подразумевает большую автономность действий и снабжение более продвинутыми вооружениями.
При этом отмечается что ряд союзников по альянсу, наиболее географически близких к рф, хотят нарастить присутствие до уровня дивизий численностью до 15 000 солдат.
Кроме того, как ожидается, на саммите будет обновлена Стратегическая концепция (СК) НАТО. Новый документ уже получил неофициальное название - "мадридская концепция".
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Если в нынешней стратегии говорится, что "Россия не представляет угрозы", а сотрудничество НАТО с Москвой считается "стратегически важным", то в обновленной версии РФ будет классифицирована как прямая и непосредственная угроза, отмечают источники газеты.
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