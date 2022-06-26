Саммит НАТО примет решение о крупнейшем военном развертывании со времен Холодной войны – СМИ

КИЕВ. 26 июня. УНН. В ходе саммита НАТО в Мадриде, который пройдет на следующей неделе, может быть принято решение о крупнейшем военном развертывании сил Альянса со времен Холодной войны. Об этом сообщила в воскресенье, 26 июня, испанская газета El País, пишет УНН со ссылкой на DW.