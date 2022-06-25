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Зеленский анонсировал выступления на саммите НАТО и "Группы семи"

Киев • УНН

 • 170534 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский анонсировал выступления на саммите НАТО и “Группы семи”. Об этом информирует УНН.

Цитата

“Уже в понедельник буду принимать участие в саммите “Группы семи”. На неделе состоится и саммит НАТО”, — сказал Зеленский

Подробности

Глава государства отметил, что вчерашний прилет 45-ти ракет за половину суток станет отличным аргументом и показом российской агрессии именно перед такими встречами и, что санкционных пакетов против России недостаточно, а вооруженной помощи для Украины нужно больше

“Системы противовоздушной обороны — современные системы, которые являются у наших партнеров, — должны быть не на полигонах или на хранении, а в Украине, где они сейчас и нужны. Нужны больше, чем в любом другом месте в мире”, — добавил Зеленский.

Напомним

Встреча лидеров G7 состоится 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии, Германия. Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде.

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