Зеленський анонсував виступи на саміті НАТО та "Групи семи"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський анонсував виступи на саміті НАТО та “Групи семи”. Про це інформує УНН.
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“Вже в понеділок братиму участь у саміті “Групи семи”. На тижні відбудеться й саміт НАТО”, — сказав Зеленський
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Глава держави зазначив, що вчорашній приліт 45-ти ракет за половину доби стане чудовим аргументом і показом російської агресії саме перед такими зустрічами і, що санкційних пакетів проти росії недостатньо, а збройної допомоги для України треба більше
“Системи протиповітряної оборони — сучасні системи, які є в наших партнерів, — мають бути не на полігонах або на зберіганні, а в Україні, де вони зараз і потрібні. Потрібні більше, ніж у будь-якому іншому місці у світі”, — додав Зеленський.
Нагадаємо
Зустріч лідерів G7 відбудеться 26-28 червня у замку Ельмау у Баварії, Німеччина. Саміт НАТО пройде 28-30 червня у Мадриді.