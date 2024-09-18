SALIC придбав на фондовому ринку 12,6% від загальної кількості акцій МХП

Саудівська сільськогосподарська та тваринницька інвестиційна компанія SALIC, що належить Фонду державних інвестицій Королівства Саудівська Аравія, стала акціонером компанії МХП. SALIC придбала понад 13,5 млн GDRs MHP SE і зараз володіє 12,6% акцій компанії. Це придбання підкреслює довіру SALIC до МХП як стабільної компанії. Про це повідомили у прес-службі компанії МХП, передає УНН.

Це придбання підкреслює довіру SALIC до МХП як стабільної компанії, що продовжує розвиватися та може зробити вагомий внесок у забезпечення продовольчої безпеки Саудівської Аравії. Компанія МХП завжди вважала підтримку продовольчої безпеки однією зі своїх ключових цілей в Україні та світі