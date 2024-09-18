SALIC придбав на фондовому ринку 12,6% від загальної кількості акцій МХП
Київ • УНН
Саудівська SALIC придбала понад 13,5 млн GDRs MHP SE, отримавши 12,6% акцій компанії. Це не вплине на операційну діяльність МХП та частку Юрія Косюка, який залишається найбільшим акціонером.
Саудівська сільськогосподарська та тваринницька інвестиційна компанія SALIC, що належить Фонду державних інвестицій Королівства Саудівська Аравія, стала акціонером компанії МХП. SALIC придбала понад 13,5 млн GDRs MHP SE і зараз володіє 12,6% акцій компанії. Це придбання підкреслює довіру SALIC до МХП як стабільної компанії. Про це повідомили у прес-службі компанії МХП, передає УНН.
Це придбання підкреслює довіру SALIC до МХП як стабільної компанії, що продовжує розвиватися та може зробити вагомий внесок у забезпечення продовольчої безпеки Саудівської Аравії. Компанія МХП завжди вважала підтримку продовольчої безпеки однією зі своїх ключових цілей в Україні та світі
У компанії додали, що придбання акцій МХП компанією SALIC не вплине на операційну діяльність МХП як в Україні, так і за кордоном, а також на долю акцій Юрія Косюка, який залишається тримачем найбільшої кількості акцій компанії, зберігаючи свій стратегічний вплив на розвиток МХП.
МХП продовжить свою інвестиційну діяльність, підтримуючи економіку країни, створюючи нові робочі місця, а також надаючи допомогу українському війську, громадам і команді компанії. Компанія є одним з найбільших інвесторів країни за версією видань Forbes та NV, за час повномасштабного вторгнення МХП спрямувала 14,8 млрд гривень у розвиток бізнесу в Україні
Довідка
МХП - міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.
Об'єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes.
МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2023 рік, входить в ТОП-5 найбільших інвесторів країни. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр.
Спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП – Громаді" компанія розвиває громади. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з фронту, компанія впроваджує програму "МХП Поруч".
Засновник та CEO МХП - український бізнесмен Юрій Косюк.