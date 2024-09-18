Саудовская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания SALIC, принадлежащая Фонду государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия, стала акционером компании МХП. SALIC приобрела более 13,5 млн GDRs MHP SE и сейчас владеет 12,6% акций компании. Это приобретение подчеркивает доверие SALIC к МХП как стабильной компании. Об этом сообщили в пресс-службе компании МХП, передает УНН.

Это приобретение подчеркивает доверие SALIC к МХП как стабильной компании, которая продолжает развиваться и может внести весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности Саудовской Аравии. Компания МХП всегда считала поддержку продовольственной безопасности одной из своих ключевых целей в Украине и мире - подчеркнули в МХП.

В компании добавили, что приобретение акций МХП компанией SALIC не повлияет на операционную деятельность МХП как в Украине, так и за рубежом, а также на долю акций Юрия Косюка, который остается держателем наибольшего количества акций компании, сохраняя свое стратегическое влияние на развитие МХП.

МХП продолжит свою инвестиционную деятельность, поддерживая экономику страны, создавая новые рабочие места, а также оказывая помощь украинской армии, общинам и команде компании. Компания является одним из крупнейших инвесторов страны по версии изданий Forbes и NV, за время полномасштабного вторжения МХП направила 14,8 млрд гривен в развитие бизнеса в Украине - сообщили в МХП.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и на Балканах. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже.

Объединяет более 32 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию в более 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в агросекторе за 2023 год, входит в ТОП-5 крупнейших инвесторов страны. Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов и совместно с партнерами - несколько сетей, в частности магазины «Мясомаркет» и заведения Döner Маркет. Также в МХП работает Кулинарный центр.

Совместно со стратегическим партнером Благотворительным фондом «МХП - Обществу» компания развивает общины. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с фронта, компания внедряет программу «МХП Рядом».

Основатель и CEO МХП - украинский бизнесмен Юрий Косюк.