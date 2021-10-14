Саакашвілі заявив, що це не перша його спроба повернутись у Грузію

Цитата

“Я довго готувався, це була не перша спроба мого приїзду, все склалося не так, як я планував, щось було зроблено так, що перша спроба ледве не закінчилася трагічно. Це не було вояжем бізнес-класу і не тим, про що писали в ЗМІ”, — заявив Саакашвілі.

Деталі

За словами Саакашвілі, він не хотів гучно повертатися в Грузію.

“Я тому не ризикнув, бо в цьому сценарії було б дуже легко вистрілити, підірвати, розстріляти, а потім у всьому звинуватити нас... я приїхав тому, що хотів приїхати, по-іншому я просто не міг, я вважаю, що це дійсно критичний момент в нашій історії”, — заявив Саакашвілі.

Контекст

1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Гарібашвілі заявив, що третій президент країни Саакашвілі був затриманий у Грузії. Саакашвілі приїхав до Грузії через 8 років після еміграції.

Після затримання Саакашвілі помістили у колонію Руставі.

Українська влада відреагувала на це, адже Саакашвілі має українське громадянство. МЗС запросило керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання Саакашвілі. 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні повідомив МЗС про це. Згодом це зробив і новий посол.

4 жовтня Саакашвілі в пенітенціарному закладі в Грузії відвідала український консул.

Третій президент Грузії Саакашвілі покинув Грузію у 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи. Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.