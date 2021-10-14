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Саакашвили заявил, что это не первая его попытка вернуться в Грузию

Саакашвили заявил, что это не первая его попытка вернуться в Грузию

Киев  •  УНН

 • 20925 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме в Грузии, заявил, что это не первая попытка возвращения в страну, а вот первая едва не закончилась трагически. Об этом он заявил в интервью "Мтваре", передает УНН.

Цитата

"Я долго готовился, это была не первая попытка моего приезда, все сложилось не так, как я планировал, что-то было сделано не так, что первая попытка едва не закончилась трагически. Это не было вояжем бизнес-класса и не тем, о чем писали в СМИ", - заявил Саакашвили.

Детали

По словам Саакашвили, он не хотел громко возвращаться в Грузию.

"Я так не рискнул, потому что в этом сценарии было бы очень легко выстрелить, взорвать, расстрелять, а потом во всем обвинить нас ... я приехал потому, что хотел приехать, по-другому я просто не мог, я считаю, что это действительно критический момент в нашей истории", - заявил Саакашвили.

Контекст

1 октября премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил, что третий президент страны Саакашвили был задержан в Грузии. Саакашвили приехал в Грузию через 8 лет после эмиграции.

После задержания Саакашвили поместили в колонию Рустави.

Украинская власть отреагировала на это, ведь Саакашвили имеет украинское гражданство. МИД пригласил руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания Саакашвили. 2 октября временно поверенный Грузии в Украине сообщил МИД об этом. Впоследствии это сделал и новый посол.

4 октября Саакашвили в пенитенциарном заведении в Грузии посетила украинский консул.

Третий президент Грузии Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела. Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.

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