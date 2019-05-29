Саакашвілі: у мене немає жодних політичних амбіцій

"У мене немає жодних політичних амбіцій, тому що я був вже на всіх посадах, я все бачив. Я буду дуже обережним, коли буду на щось погоджуватися. Я через це проходив, я бачив, як це виглядає, і я не рвуся ні на які посади", – сказав Саакашвілі.

Як повідомляв УНН, Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.

Раніше УНН повідомляв, що Міхеіл Саакашвілі вирішив повернутися в Україну вже у найближчі дні.

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі заявив, що планує повернутися в Україну адже вважає Київ та Одесу своїм другим домом. Він також заявив, що хоче поновити українське громадянство. Його адвокат вже передав відповідне звернення до Адміністрації Президента України.

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Додамо, що стосовно Саакашвілі діяла заборона в’їзду в Україну до 2021 року.

У лютому 2018 року Саакашвілі видворили до Польщі, як особу, яка незаконно прибула з території цієї країни 10 вересня 2017 року. Зараз політик живе в Нідерландах.