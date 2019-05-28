Спікер парламенту Грузії не радить пускати Саакашвілі до влади в Україні

"Україна - країна, яка історично є другом Грузії. Відповідно, це не повинно вплинути на відносини країн, однак я ні в якому разі не порадив би українським друзям прийняти подібне рішення (призначити Саакашвілі на посаду). Для нас це не проблема. Ми знаємо , чим закінчилося прийняття подібного рішення в попередньому випадку, що стало результатом цього, і зараз підсумок буде таким же, бо мова йде про призначення авантюриста на якусь посаду", - сказав Кобахідзе.

Як повідомляв УНН, Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.

Раніше УНН повідомляв, що Міхеіл Саакашвілі вирішив повернутися в Україну вже у найближчі дні.

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі заявив, що планує повернутися в Україну адже вважає Київ та Одесу своїм другим домом. Він також заявив, що хоче поновити українське громадянство. Його адвокат вже передав відповідне звернення до Адміністрації Президента України.

Додамо, що стосовно Саакашвілі діяла заборона в’їзду в Україну до 2021 року.

У лютому 2018 року Саакашвілі видворили до Польщі, як особу, яка незаконно прибула з території цієї країни 10 вересня 2017 року. Зараз політик живе в Нідерландах.