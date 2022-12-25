Резніков про знищення єдиної церкви в селі на Херсонщині: для росіян немає Бога
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков продовжує серію публікацій про те, як російські військові порушують правила та звичаї ведення війни, закріплені міжнародним правом. Сьогодні він торкнувся питання захисту культових споруд під час бойових дій, повідомляє УНН.
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«Єдина церква у селі Киселівка (Херсонська область) повністю зруйнована російськими обстрілами. IV Гаазька конвенція захищає культові споруди під час бойових дій, але для російських військових злочинців немає ні Бога, ні поваги до релігії, - написала міністр у Twitter.
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Раніше міністр уже торкнувся таких порушень, як насильство та вбивство цивільних осіб, обстріл цивільних будівель, мародерство.