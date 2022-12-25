Резніков про знищення єдиної церкви в селі на Херсонщині: для росіян немає Бога

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«Єдина церква у селі Киселівка (Херсонська область) повністю зруйнована російськими обстрілами. IV Гаазька конвенція захищає культові споруди під час бойових дій, але для російських військових злочинців немає ні Бога, ні поваги до релігії, - написала міністр у Twitter.

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Раніше міністр уже торкнувся таких порушень, як насильство та вбивство цивільних осіб, обстріл цивільних будівель, мародерство.