Мародерство – фірмовий російський хід: Резніков розповів про ще одне порушення правил ведення війни

Цитата

«російські окупанти займаються масовим мародерством в Каховському районі Херсонської області. Мародерство - це фірмовий хід російської армії, куди б вони не йшли. Їм байдуже, що міжнародні правила ведення війни прямо забороняють розкрадання державного/приватного майна», - написав міністр у своєму блозі в Тwitter.

rus occupiers are engaged in massive looting in the Kakhovka district,Kherson region.Looting is the signature move of the rus army,wherever they go.

They dont care that the international rules of war expressly forbid the plundering of public/private property#tribunal4russia

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 23, 2022

Нагадаємо

Раніше Резніков наголосив, що одним з порушень міжнародних конвенцій з боку російських військових є насилля та вбивства цивільних.