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Мародерство – фирменный российский ход: Резников рассказал об еще одном нарушении правил ведения войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников продолжает освещать нарушения россиянами правил и обычаев ведения войны, закрепленных в международных актах. На этот раз, как сообщает УНН, он затронул мародерство.

Цитата

«российские оккупанты занимаются массовым мародерством в Каховском районе Херсонской области. Мародерство – это фирменный ход русской армии, куда бы они ни шли. Им безразлично, что международные правила ведения войны прямо запрещают хищение государственного/частного имущества», - написал министр в своем блоге в Twitter.

rus occupiers engaged in massive looting в районе Какховка,Керсонская область.Looting is the signature move of rus army,wherever they go.
The dont care that the international rules of war expresly forbid the plundering of public/private property#tribunal4russia
3/13

—Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 23, 2022

Напомним

Ранее Резников подчеркнул, что одним из нарушений международных конвенций со стороны российских военных является насилие и убийства гражданских. 

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