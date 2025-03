Мародерство – фирменный российский ход: Резников рассказал об еще одном нарушении правил ведения войны

Цитата

«российские оккупанты занимаются массовым мародерством в Каховском районе Херсонской области. Мародерство – это фирменный ход русской армии, куда бы они ни шли. Им безразлично, что международные правила ведения войны прямо запрещают хищение государственного/частного имущества», - написал министр в своем блоге в Twitter.

rus occupiers engaged in massive looting в районе Какховка,Керсонская область.Looting is the signature move of rus army,wherever they go.

The dont care that the international rules of war expresly forbid the plundering of public/private property#tribunal4russia

Напомним

Ранее Резников подчеркнул, что одним из нарушений международных конвенций со стороны российских военных является насилие и убийства гражданских.