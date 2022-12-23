Мародерство – фирменный российский ход: Резников рассказал об еще одном нарушении правил ведения войны
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников продолжает освещать нарушения россиянами правил и обычаев ведения войны, закрепленных в международных актах. На этот раз, как сообщает УНН, он затронул мародерство.
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«российские оккупанты занимаются массовым мародерством в Каховском районе Херсонской области. Мародерство – это фирменный ход русской армии, куда бы они ни шли. Им безразлично, что международные правила ведения войны прямо запрещают хищение государственного/частного имущества», - написал министр в своем блоге в Twitter.
rus occupiers engaged in massive looting в районе Какховка,Керсонская область.Looting is the signature move of rus army,wherever they go.
The dont care that the international rules of war expresly forbid the plundering of public/private property#tribunal4russia
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Напомним
Ранее Резников подчеркнул, что одним из нарушений международных конвенций со стороны российских военных является насилие и убийства гражданских.