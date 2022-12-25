Резников об уничтожении единственной церкви в селе на Херсонщине: для россиян нет Бога

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«Единственная церковь в селе Киселевка (Херсонская область) полностью разрушена российскими обстрелами. IV Гаагская конвенция защищает культовые сооружения во время боевых действий, но для российских военных преступников нет ни Бога, ни уважения к религии», - написала министр в Twitter.

Напомним

Ранее министр уже коснулся таких нарушений, как насилие и убийство гражданских лиц, обстрел гражданских строений, мародерство.