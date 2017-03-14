Рятувальники загасили пожежу на заводі з обробки металу в Хмельницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Хмельницькому рятувальники ліквідували пожежу на заводі з обробки металу. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Хмельницької області.
Вчора, 13 березня о 22:53 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в місті Хмельницькому по вулиці Курчатова на території виробничого приміщення з обробки металу внаслідок ймовірного замикання електропроводів виникла пожежа.
На місце події прибув черговий караул ДСНС. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Загорання вдалося ліквідувати в тих розмірах, яких воно набуло до прибуття підрозділів ДСНС. Пожежу було локалізовано о 22:59 та повністю ліквідовано - о 23:02.
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