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Рятувальники загасили пожежу на заводі з обробки металу в Хмельницькому

Рятувальники загасили пожежу на заводі з обробки металу в Хмельницькому

Київ • УНН

 • 8719 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. У Хмельницькому рятувальники ліквідували пожежу на заводі з обробки металу. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Хмельницької області.

Вчора, 13 березня о 22:53 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в місті Хмельницькому по вулиці Курчатова на території виробничого приміщення з обробки металу внаслідок ймовірного замикання електропроводів виникла пожежа.

На місце події прибув черговий караул ДСНС. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Загорання вдалося ліквідувати в тих розмірах, яких воно набуло до прибуття підрозділів ДСНС. Пожежу було локалізовано о 22:59 та повністю ліквідовано - о 23:02.

Як повідомляв УНН, школа загорілась в Івано-Франківську.

Українські Національні Новини

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