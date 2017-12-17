Рятувальники попередили про лавинну небезпеку на Івано-Франківщині

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. В горах в Івано-Франківській області є серйозна небезпека сходження лавин. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, пережає УНН

“За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з інтенсивним випаданням мокрого снігу 16-17 грудня у високогір’ї Івано-Франківської області очікується дуже значна лавинна небезпека (4 рівень)”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією ДСНС у Закарпатській області, через паводок на Закарпатті підтопило майже 1000 господарств.

Було евакуйовано майже півтори сотні людей. Ніхто не загинув і не постраждав.

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