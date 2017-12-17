Спасатели предупредили о лавинной опасности на Ивано-Франковщине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В горах в Ивано-Франковской области существует серьезная опасность схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пережато УНН.
"По данным Укргидрометцентра, в связи с интенсивным выпадением мокрого снега 16-17 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается очень значительная лавинная опасность (4 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, по информации ГСЧС в Закарпатской области, из-за паводка на Закарпатье подтопило почти 1000 хозяйств.
Были эвакуированы почти полторы сотни человек. Никто не погиб и не пострадал.