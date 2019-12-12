Рябошапка розповів про стосунки з Аваковим
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури України існує прекрасна співпраця. Про це сказав на брифінгу щодо вбивства журналіста Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка вперше за часи незалежної України прекрасна співпраця, передає кореспондент УНН.
“Мене часто питають, яка наразі співпраця між органами прокуратури з органами національної поліції, які ваші відносини з міністром внутрішніх справ мені здається, розкриття цього злочину є наочним прикладом того, що між прокуратурою і органами національної поліції насправді, мені здається, що вперше за часи незалежної України прекрасна співпраця, і вона дає свої результати”, — сказав Генпркурор.
Нагадаємо, раніше сьогодні у поліції озвучили висновки експертів про те, хто заклав вибухівку під авто Шеремета.