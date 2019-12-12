Рябошапка заявил об отношениях с Аваковым

“Меня часто спрашивают, какое сейчас сотрудничество между органами прокуратуры с органами национальной полиции, ваши отношения с министром внутренних дел мне кажется, раскрытия этого преступления является наглядным примером того, что между прокуратурой и органами национальной полиции на самом деле, мне кажется, что впервые за время независимой Украины прекрасное сотрудничество, и оно дает свои результаты”, — сказал Генпркурор.

Напомним, ранее сегодня в полиции озвучили выводы экспертов о том, кто заложил взрывчатку под авто Шеремета.