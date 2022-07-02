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"русскім духом" більше не пахне: Залужний показав, як ЗСУ "допомогли евакуювати" залишки російського гарнізону зі Зміїного

"русскім духом" більше не пахне: Залужний показав, як ЗСУ "допомогли евакуювати" залишки російського гарнізону зі Зміїного

Київ • УНН

 • 1005432 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний показав відео як ЗСУ "допомогли евакуювати" залишки російського гарнізону зі Зміїного і додав, що на острові "русскім духом" більше не пахне, передає УНН.

Деталі

За словами Залужного, вчорашніми авіаударами росіяни намагалися знищити свою техніку, озброєння і майно на острові Зміїний. Однак, традиційно не впоралися з поставленим завданням.

Цитата

"Ми "допомогли" окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова. Більше там «русскім духом» не пахне. Все буде Україна!" - написав Залужний у Telegram.

Контекст

Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео ударів українських військових по російських окупантах на острові Зміїний.

Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".

Завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, російські окупанти знищували військову техніку, документацію та майно.

Компанія Maxar Technologies показала, як виглядає острів Зміїний після втечі звідти російських окупантів.

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